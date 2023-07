Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Bochum Unbekannte beschmieren Grünen-Büro in Bochum mit roter Farbe Von dpa | 19.07.2023, 18:08 Uhr | Update vor 36 Min.

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch die Kreisgeschäftsstelle der Grünen in Bochum mit roter Farbe beschmiert. Nach Angaben von Kreisgeschäftsführer Oliver Buschmann wurden auch Plakate auf Wände geklebt. Inhaltlich sei es darauf um die Türkei-Politik der Grünen gegangen. Man habe Anzeige erstattet und den Staatsschutz informiert. Nach seinen Angaben gab es bundesweit noch sechs weitere Aktionen gegen Grünen-Büros. Mittlerweile sei auch ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Laut Buschmann ist es nicht das erste Mal, dass die Bochumer Geschäftsstelle beschmiert wurde. Allerdings sei es in der Vergangenheit um andere Themen gegangen, sagte Buschmann der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ) über die jüngste Aktion berichtet.