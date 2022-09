Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Bielefeld Umstrittenes Bremsmanöver: Verfahren gegen Polizisten Von dpa | 20.09.2022, 14:12 Uhr

Nach dem umstrittenen Polizeieinsatz in Bielefeld ist ein Disziplinarverfahren gegen den Fahrer des beteiligten Streifenwagens eingeleitet worden. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht an den Innenausschuss des Landtags hervor. Auf einem Internetvideo war zu sehen, wie ein Streifenwagen einen Motorroller ausbremst - der daraufhin in das Heck des Autos kracht.