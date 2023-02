Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Soest Umgekippter Pommesbuden-Anhänger blockiert A44 Von dpa | 01.02.2023, 12:23 Uhr

Eine umgestürzte mobile Pommesbude hat auf der Autobahn 44 im Kreis Soest einen kilometerlangen Stau verursacht. Ein 50-Jähriger, der die Pommesbude als Anhänger mit seinem Transporter zog, wollte am Dienstag bei Geseke auf die Autobahn auffahren. Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Durch starken Seitenwind sei der Anhänger dann umgekippt und habe die Fahrbahn blockiert. Die A44 war in Richtung Kassel für rund anderthalb Stunden gesperrt, der Fahrer wurde laut Polizeiangaben nicht verletzt.