Konjunktur Umfrage: Stimmung in der NRW-Wirtschaft trübt sich ein Von dpa | 05.07.2023, 10:29 Uhr

Die Stimmung in der nordrhein-westfälischen Wirtschaft trübt sich zunehmend ein. „Nachdem die nordrhein-westfälische Wirtschaft im Frühjahr Hoffnung auf eine schnelle konjunkturelle Erholung von der Energiekrise geschöpft hatte, hat sich der Pessimismus jetzt vor allem in der für unser Land so wichtigen Industrie wieder verstärkt“, fasste der Chef der NRW.Bank, Eckhard Forst, am Mittwoch das Ergebnis einer Umfrage unter rund 1500 Unternehmen zusammen.