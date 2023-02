Warnstreiks bei der Deutschen Post Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Dienstleistungen Umfrage: Mehrheit hat Verständnis für den Post-Warnstreik Von dpa | 07.02.2023, 10:20 Uhr

Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland hält den Warnstreik bei der Post für gerechtfertigt. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov hervor. Demnach gaben am Montag 58 Prozent der Befragten an, Verständnis für die Arbeitsniederlegungen der Postbeschäftigten an jenem Tag zu haben. 34 Prozent hatten den Angaben nach kein Verständnis 8 Prozent machten keine Angabe.