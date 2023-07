Obdachlosigkeit Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Wohnen Ukraine-Krieg lässt Wohnungslosen-Zahl auf Rekord schnellen Von dpa | 14.07.2023, 12:08 Uhr | Update vor 1 Std.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die ausgelöste Fluchtbewegung haben die Zahl der Wohnungslosen in Nordrhein-Westfalen auf den bislang höchsten Stand schnellen lassen. Zum Stichtag 30. Juni 2022 hatten 78.350 Menschen in NRW keine eigene Wohnung, teilte das Landessozialministerium am Freitag mit. Das waren rund 30.000 oder 62,3 Prozent mehr als im Vorjahr.