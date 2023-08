Land unter in Teilen von NRW Starkregen und Gewitter in Ostwestfalen: Feuerwehr fährt hunderte von Einsätzen Von Anke Schneider | 07.08.2023, 14:33 Uhr Die Feuerwehr Münster leitete das in der Senke aufgrund von Starkregen angesammelte Wasser eines Baches mit einer Vielzahl an Pumpen im Stadtteil Nienberge ab. Foto: Feuerwehr Münster up-down up-down

Zum Ende der vergangenen Woche fluteten Wassermassen einige Keller in Osnabrück und Umgebung. Am Sonntag hat es benachbarte Regionen in NRW getroffen. In Bielefeld, Gütersloh und Münster musste die Feuerwehr zu einer Vielzahl von Einsätzen ausrücken.