Ermittlungen Überfallserie auf Rasthöfe in NRW: Drei Festnahmen Von dpa | 23.08.2023, 16:22 Uhr

Nach einer Serie von zehn Raubüberfällen auf Rasthöfe in Nordrhein-Westfalen haben Spezialeinheiten der Polizei im Raum Lüdenscheid drei Verdächtige festgenommen. Sie hätten die Angestellten in den Rast- und Tankanlagen mit Pistolen bedroht und einige auch misshandelt, teilte die Polizei in Soest am Mittwoch mit.