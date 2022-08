ILLUSTRATION - An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied up-down up-down Gütersloh Überfall: Nachbarn vermissen Bewohner und rufen die Polizei Von dpa | 04.08.2022, 17:29 Uhr

Nach einem Raubüberfall auf einem Gehöft in Borgholzhausen nordwestlich von Bielefeld sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Am Samstag waren mehrere Täter dort in eine Wohnung eingedrungen und hatten einen Bewohner angegriffen. Sie schlugen ihn, verwüsteten die Räume und demolierten Möbel. Mit einer geringen Menge an Bargeld flüchteten sie, wie die Polizei des Kreises Gütersloh am Donnerstag mitteilte. Nachbarn waren am Mittwoch aufmerksam geworden, weil sie das Opfer vier Tage lang nicht gesehen hatten. Sie verständigten die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den 67-Jährigen verletzt in ein Krankenhaus.