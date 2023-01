Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Bergheim Überfall auf Tankstelle: Mitarbeiter mit Machete bedroht Von dpa | 30.01.2023, 13:15 Uhr

Mit einer Machete bewaffnet haben drei Unbekannte eine Tankstelle in Bergheim bei Köln überfallen. Die maskierten Männer hätten den Verkaufsraum betreten und einer habe mit der Waffe in der Hand das Geld aus der Kasse gefordert, teilte die Polizei am Montag mit. Mit Bargeld und Spirituosen flohen die drei Räuber demnach nach der Tat am Samstagabend. Die beiden Tankstellen-Angestellten im Alter von 24 und 40 Jahren blieben unverletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.