Recklinghausen Überfall auf Discounter: Unbekannter raubt Bargeld Von dpa | 02.04.2023, 08:54 Uhr

Ein Unbekannter hat am Samstagabend in Recklinghausen einen Discounter überfallen und Geld aus der Kasse geraubt. Der Mann sei allein und maskiert gewesen, teilte die Polizei mit. Er ging demnach direkt zum Kassenbereich und bedrohte dort eine Mitarbeiterin mit einer kleinen schwarzen Schusswaffe. Die Frau trat von der Kasse zurück, daraufhin nahm der Täter Bargeld heraus und verschwand. Die Fahndung dauerte an.