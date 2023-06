Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozesse Über sieben Jahre Haft für Beteiligten an Rachemord Von dpa | 14.06.2023, 18:15 Uhr

Wegen Beihilfe zu einem heimtückischen Rachemord hat das Kölner Landgericht am Dienstag einen 24-Jährigen zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts war der Angeklagte im März 2022 Teil einer Gruppe von rund 30 Männern, die einen 37-Jährigen brutal angegriffen hatten. Am helllichten Tag lauerten die Täter dem Mann auf einer Straße auf, schlugen und traten auf ihn ein. Dabei kamen auch mindestens ein Messer und ein Hammer zum Einsatz. Dabei verletzten sie den Familienvater so schwer, dass er Tage später im Krankenhaus verstarb.