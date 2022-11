Lachs Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Gewässerschutz Über 5000 Lachse in NRW: Land lobt Wanderfischprogramm Von dpa | 14.11.2022, 13:41 Uhr

NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) hat bei einem Ortstermin an der Sieg die Anstrengungen zum Fisch- und Gewässerschutz gelobt. Seit 1998 seien bereits mehr als 5000 Lachse nach Nordrhein-Westfalen zurückgekehrt, sagte die Ministerin an einer Kontrollstation für Wanderfische am Siegwehr in Sankt Augustin-Buisdorf. Das sei kein Naturereignis, sondern das Ergebnis des NRW-Wanderfischprogramms und vieler freiwilliger Helfer an Sieg, Wupper, Dhünn und Rur, sagte Gorißen laut einer Mitteilung vom Montag.