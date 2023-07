Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei Über 11.000 bei „Kontrollnacht gegen Messergewalt“ überprüft Von dpa | 02.07.2023, 15:08 Uhr

Bei der zweiten landesweiten „Kontrollnacht gegen Messergewalt“ innerhalb weniger Wochen hat die Polizei am Samstag in Nordrhein-Westfalen über 11.000 Personen kontrolliert. Dabei seien insgesamt 29 Messer, ein Schlagstock und ein Reizstoffsprühgerät entdeckt worden, teilte das NRW-Innenministerium am Sonntag mit. Zwei Personen seien vorläufig festgenommen und elf Menschen in Gewahrsam genommen worden. Weiteren 89 Personen sei ein Platzverweis erteilt worden.