ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Ermittlungen Turnhallenbrand mit hohem Schaden: Mutmaßlich Brandstiftung Von dpa | 28.07.2022, 14:14 Uhr

Nach dem Brand einer Turnhalle in Eitorf bei Bonn mit einem geschätzten Schaden von einer halben Million Euro ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung. Hinweise auf eine technische Ursache seien nicht gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Einbruchspuren seien ebenfalls nicht erkennbar. Möglicherweise sei das Feuer von außen durch einen Spalt in der Betonfassade fahrlässig oder vorsätzlich entfacht worden. Das Feuer in der Turnhalle einer Sekundarschule war am Mittwochabend im hinteren Bereich aus bislang unbekannten Gründen ausgebrochen. Sie wurde gerade renoviert und war nicht in Betrieb.