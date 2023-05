Polizei-Hochschule in Gelsenkirchen Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild up-down up-down Gesellschaft Türkische Gemeinde entsetzt über Fall Aslan Von dpa | 24.05.2023, 09:20 Uhr

Die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) hat sich entsetzt über den Rauswurf der Dozentin Bahar Aslan von der Polizei-Hochschule in Gelsenkirchen gezeigt. „Wer eine engagierte Dozentin entlässt, weil sie auf rassistische Strukturen innerhalb der Polizei hinweist, der ist Teil des Rassismusproblems in Deutschland“, sagte der Bundesvorsitzende Gökay Sofuoglu laut einer Mitteilung. „Frau Aslan hat nur das zum Ausdruck gebracht, was unzählige Menschen in Deutschland fühlen, was sie erleben und wovor sie Angst haben.“