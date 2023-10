Fernsehen „Türen auf mit der Maus“ Einblicke in über 700 seltene Orte Von dpa | 01.10.2023, 12:19 Uhr | Update vor 1 Std. Aufruf für WDR-Aktionstag "Türen auf mit der Maus" Foto: WDR Westdeutscher Rundfunk/WDR/obs/Archivbild up-down up-down

Mehr als 700 Betriebe und Institutionen öffnen am Dienstag (3. Oktober) im Rahmen des Aktionstages „Türen auf mit der Maus“ ihre Tore für Familien. Was für Erwachsene im Berufsleben Alltag sei, könne für Kinder einen besonderen Glanz haben, teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Sonntag mit. Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es zahlreiche Angebote, unter anderem in der Zeche Zollverein in Essen, im Stadtarchiv in Düsseldorf oder der Bundesnetzagentur in Bonn. Parallel dazu strahlt der WDR am Dienstagmittag eine Sondersendung aus, in der drei ausgewählte Orte vorgestellt werden.