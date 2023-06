Regen Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorhersage Trübes und regnerisches Wetter in NRW erwartet Von dpa | 27.06.2023, 07:30 Uhr

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet trübes und regnerisches Wetter in den kommenden Tagen. Der Dienstag startet meist wolkig bis stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Nordosthälfte sind einzelne Schauer oder kurze Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 24 Grad, in Hochlagen sind um die 19 Grad möglich. Auf dem Kahlen Asten liegen die Maximaltemperaturen bei um die 16 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, in Schauer- und Gewitternähe sind teils stürmische Böen möglich.