Wetter Trübe Aussichten für Nordrhein-Westfalen Von dpa | 13.10.2022, 06:58 Uhr

In Nordrhein-Westfalen wird es in den kommenden Tagen regnerisch. Schon der Donnerstag startet stark bewölkt und mit aufkommendem Regen, der sich im Tagesverlauf nach Westen und Osten ausbreitet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad. Die Nacht bleibt bei Temperaturen zwischen 12 und 8 Grad bedeckt. Gelegentlich kann es regnen.