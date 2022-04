ARCHIV - Der Eingang des Verwaltungsgerichtes. Foto: Martin Gerten/dpa FOTO: Martin Gerten Verwaltungsgericht Düsseldorf Trotz Oben-ohne-Fotos: Ex-Fotomodell will Polizistin werden Von dpa | 29.04.2022, 16:06 Uhr

Ein ehemaliges Fotomodell klagt auf Einstellung in den nordrhein-westfälischen Polizeidienst. Die Klägerin hatte sich beworben, war aber wegen „Zweifeln an ihrer charakterlichen Eignung“ abgelehnt worden, berichtete das Düsseldorfer Verwaltungsgericht am Freitag.