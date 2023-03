Stau Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr Trotz Großstreiks im Verkehr: 24 Kilometer Stau landesweit Von dpa | 27.03.2023, 09:55 Uhr

Der große Warnstreik im Bahn-, Luft- und Nahverkehr hat am Montagmorgen in NRW bisher zu keinen größeren Staus im Straßenverkehr geführt. Landesweit blieben die Autobahnen des einwohnerreichsten Bundeslandes im Berufsverkehr ungewöhnlich leer. Um 8.59 Uhr meldete der WDR in seinem Verkehrslagebericht ganze 24 Kilometer Stau. Sonst gibt es gerade an Montagen häufig Verkehrsbehinderungen vor allem im Ruhrgebiet und rund um Köln mit Staulängen von 100 oder deutlich mehr Kilometern.