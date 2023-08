Wetterextreme Trockenheit und Dauerregen: Schwierigste Ernte seit Langem Von dpa | 28.08.2023, 12:39 Uhr | Update vor 15 Min. Getreide-Ernte in NRW Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down

Die extremen Wetterunterschiede haben den Bauern in Nordrhein-Westfalen teilweise die Ernte verhagelt. „Die diesjährige Ernte zählt zu den schwierigsten Ernten, die Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahrzehnten erlebt hat“, sagte Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) am Montag beim Besuch eines Hofes in Titz im Kreis Düren. Vor allem bei den Brotgetreidearten sei das Ergebnis „eher enttäuschend“ ausgefallen. Da die Mühlen jedoch Weizen aus anderen Regionen zukauften, müssten Verbraucher nicht mit steigenden Brotpreisen rechnen.