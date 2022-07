ARCHIV - Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Klima Trockenheit: Ministerium verzeichnet Häufung von Waldbränden Von dpa | 20.07.2022, 15:55 Uhr

Im laufenden Jahr hat es in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu den Vorjahren zwar bislang wenige Waldbrände gegeben, in jüngster Zeit ist es aber angesichts der Trockenheit zu einer deutlichen Häufung gekommen. Allein am Dienstag seien sieben Brände registriert worden, teilte das NRW-Landwirtschaftsministerium am Mittwoch in Düsseldorf mit. Seit vergangenem Samstag waren es demnach insgesamt elf Brände, während es in den fast vier Wochen davor im Wald gar nicht gebrannt hatte.