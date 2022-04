Ostern FOTO: Soeren Stache Wetter Trockenes Osterwochenende in NRW: Sonniger Sonntag Von dpa | 14.04.2022, 10:44 Uhr | Update vor 40 Min.

Dem Osterspaziergang steht wettermäßig nichts im Wege: In den nächsten Tagen bleibt es in Nordrhein-Westfalen trocken und wird zunehmend sonniger, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Am Ostersonntag soll sogar bei 16 bis 20 Grad den ganzen Tag die Sonne scheinen.