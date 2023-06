Leitungswasser Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild up-down up-down Klima Trinkwasser in Emmerich wird knapp: Keine Pools mehr füllen Von dpa | 14.06.2023, 13:03 Uhr

Weil die Menschen unter anderem den Garten bewässern und ihre Pools füllen, stößt die Trinkwasserversorgung in Emmerich am Niederrhein an Grenzen. Die Menschen in der Stadt verbrauchten im Moment rund 50 Prozent mehr Wasser als normal. „Wegen der anhaltenden Trockenheit und des außergewöhnlich hohen Wasserverbrauchs - auch in den Abend- und Nachtstunden - ist die Gefahr groß, dass das Trinkwasser in Emmerich knapp wird“, warnen die Stadtwerke auf ihrer Internetseite.