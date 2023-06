Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Trickbetrüger erbeuten Wertsachen von altem Mann Von dpa | 04.06.2023, 11:06 Uhr

Betrüger haben in Blankenheim einen Senioren am Telefon um seine Wertsachen gebracht. Der Trick der Anrufer bestand laut Polizei darin, sich als Kriminalbeamte auszugeben. Mit dieser Masche forderten sie den 80-Jährigen auf, seine Wertsachen sicher in einem Kopftopf zu verstecken, da es in der Nachbarschaft bereits zu Einbrüchen gekommen sei. Den Kopftopf werde ein Kollege abholen. Tatsächlich tauchte wenig später ein angeblicher Polizist auf, um den Topf entgegenzunehmen, wie es hieß.