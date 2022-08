Am Mittwochmorgen ist der Fahrer eines Kleintransporters an einem Stauende auf einen Lkw aufgefahren und gestorben. FOTO: NWM-TV up-down up-down Am Stauende in Lkw gekracht Transporterfahrer stirbt bei Auffahrunfall auf A30 bei Ibbenbüren Von Jörg Sanders | 24.08.2022, 09:04 Uhr | Update vor 2 Std.

Am Mittwochmorgen ist der Fahrer eines Kleintransporters an einem Stauende auf einen Lkw aufgefahren und gestorben. Die Trasse ist in Richtung Rheine derzeit voll gesperrt.