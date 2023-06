Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehrsunfall Transporter überschlägt sich: Beifahrer gefährlich verletzt Von dpa | 20.06.2023, 19:46 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Delbrück im Kreis Paderborn sind am Dienstag ein Beifahrer lebensgefährlich und ein anderer schwer verletzt worden. Nach Polizei-Angaben war ein Transporter von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren. Durch den Aufprall wurde der Wagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Der 31-jährige Fahrer aus Bielefeld blieb unverletzt. Ein 22-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt und kam in ein Paderborner Krankenhaus. Der andere Beifahrer, ein 47-Jähriger, wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Er wurde lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Bielefeld geflogen.