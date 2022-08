Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Unfall Transporter prallt auf Kita-Gelände gegen Baum Von dpa | 01.08.2022, 17:15 Uhr

Ein Transporterfahrer ist im Kreis Höxter von der Straße abgekommen und auf einem Kindergarten-Gelände frontal gegen einen Baum geprallt. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Fahrer nach dem Unfall in Steinheim in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Zum Unfallzeitpunkt am Montagmorgen gegen halb acht hätten sich keine Kinder auf dem Außengelände befunden, so dass keine weiteren Personen verletzt worden seien. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. An den Transporter war ein Anhänger gekoppelt. Das Gespann geriet nach ersten Erkenntnissen der Polizei nach rechts von der Straße ab und durchbrach einen Zaun.