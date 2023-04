Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Transporter prallt auf Bus: Vier Verletzte Von dpa | 01.04.2023, 17:56 Uhr

Beim Zusammenstoß eines Busses und eines Transporters am Samstag in Rheine sind die beiden Fahrer schwer verletzt worden. Sie wurden in den Wracks ihrer Fahrzeuge eingeklemmt und durch die Feuerwehrleute befreit, wie die Polizei mitteilte. Zwei Frauen in dem Bus erlitten leichte Verletzungen.