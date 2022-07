Mehrere Not- und Rettungsdienste sind im Einsatz, eingesetzt, nachdem eine deutsche Familie beim Kanufahren auf dem Veluwemeer verunglückt ist. Foto: News United/ANP/dpa FOTO: News United up-down up-down Unfall Tragisches Ende einer Kanufahrt: Eltern und Tochter tot Von dpa | 22.07.2022, 14:26 Uhr

In einem niederländischen Urlaubsgebiet kentert ein Kanu, an Bord ist eine deutsche Familie. Ein kleines Mädchen rettet sich auf eine Boje. Sie überlebt als Einzige. Was geschah auf dem Veluwemeer?