Münster Totes Wanderfalkenpaar gefunden: Wahrscheinlich vergiftet Von dpa | 16.12.2022, 16:44 Uhr

Auf einem Fernmeldeturm in Münster sind zwei tote Wanderfalken gefunden worden, die laut Polizei wahrscheinlich vergiftet wurden. Bereits Mitte des Jahres seien auf dem Turm drei tote Falken entdeckt worden, die an dem in der EU verbotenen Gift Carbofuran gestorben seien, teilte die Polizei am Freitag mit. Der aktuelle Fall lasse daher vermuten, dass es sich erneut um eine Vergiftung handeln könnte. Genaueres soll eine toxikologische Untersuchung ergeben. Wanderfalken sind durch das Bundesnaturschutzgesetz besonders streng geschützt.