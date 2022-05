ARCHIV - Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder Polizeieinsatz Totes Ehepaar in Wohnung in Mettmann gefunden Von dpa | 05.05.2022, 10:11 Uhr

In einer Wohnung in Mettmann sind am Mittwochnachmittag zwei Leichen gefunden worden. Es handele sich um ein älteres Ehepaar, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen sei es möglich, dass der 82 Jahre alte Mann zunächst seine 88-jährige Frau und anschließend sich selbst tötete. Es gebe keine Hinweise auf weitere am Geschehen beteiligte Personen. Mögliche Hintergründe und Motive seien allerdings noch unklar, so die Polizei.