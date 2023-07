Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Nachrodt-Wiblingwerde Toter Jugendlicher aus der Lenne geborgen: Zeugen gesucht Von dpa | 19.07.2023, 17:01 Uhr | Update vor 12 Min.

Nach der Bergung eines toten 15-Jährigen aus der Lenne sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die Angaben zu dem Unglück machen können. Eine Gruppe Jugendlicher soll sich am späten Samstagnachmittag an dem Wehr in Nachrodt-Wiblingwerde (Märkischer Kreis) aufgehalten haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. „Sie könnten wichtige Hinweisgeber sein“, hieß es. Außerdem suchen die Ermittler nach der Straßenkleidung des Jungen, einem blauen T-Shirt mit Totenkopf-Aufdruck und schwarzen Sportschuhen. Zeugen, die etwas zum Verbleib der Kleidung sagen können, sollten sich ebenfalls melden, teilte die Polizei weiter mit.