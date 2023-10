Kleve Toter in Rees auf Kirchplatz gefunden: Wohl Notwehr Von dpa | 05.10.2023, 17:02 Uhr | Update vor 1 Std. Polizei Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach dem Fund eines Toten auf dem Kirchplatz in Rees am Niederrhein geht die Polizei davon aus, dass der Mann in Notwehr verletzt worden ist. Das teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Zeugen hatten den 30-Jährigen in der Nacht zu Mittwoch entdeckt. Er war auf der Straße an seinen schweren Verletzungen gestorben. Zuvor hatte er in einer Wohnung einen Streit mit einem ebenfalls 30-Jährigen gehabt.