Notfälle Toter in Pulheim ist möglicherweise 85-jähriger Mann Von dpa | 08.09.2023, 08:02 Uhr | Update vor 26 Min.

Bei der am Donnerstagnachmittag in Pulheim (Rhein-Erft-Kreis) aufgefundenen Leiche handelt es sich möglicherweise um einen 85 Jahre alten Mann. Das teilte ein Sprecher der Polizei in Köln am Freitagmorgen mit. Die Identität sei aber noch nicht abschließend geklärt.