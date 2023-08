Duisburg Toter in leerstehendem Krankenhaus: Kein Fremdverschulden Von dpa | 22.08.2023, 15:57 Uhr | Update vor 41 Min. Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Nach dem Fund einer Männerleiche in einem leerstehenden Krankenhaus in Duisburg haben Ermittler den Toten identifiziert. Es handele sich um einen 48-Jährigen, der in der Vergangenheit durch mehrere Drogen- und Diebstahlsdelikte aufgefallen sei, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der polizeibekannte Mann sei anhand seiner Fingerabdrücke identifiziert worden.