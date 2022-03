Feuerwehr FOTO: Philipp von Ditfurth Wuppertal Toter bei Garagenbrand geborgen Von dpa | 09.03.2022, 11:37 Uhr | Update vor 50 Min.

Bei einem Feuer in einem Garagen- und Werkstattkomplex ist in Wuppertal ein Toter geborgen worden. Der Brand sei unter Kontrolle, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch. Nach Angaben der Polizei dürfte es sich bei dem Toten um den 65-jährigen Bewohner des angrenzenden Wohngebäudes handeln. Er sei aber noch nicht endgültig identifiziert. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nicht.