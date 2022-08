Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfall Toter bei Brand in Kölner Hochhauswohnung entdeckt Von dpa | 27.08.2022, 11:23 Uhr

Bei einem Brand in einer Wohnung eines Kölner Hochhauses haben Einsatzkräfte eine tote Person entdeckt. Die Identität sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Demnach war es am Samstagmorgen zu dem Brand in der Wohnung im 24. Stock gekommen, Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen an, andere Wohnungen waren nach Polizeiangaben nicht betroffen.