Gedenken Totengebet für Mevlüde Genç am Tatort des Solinger Anschlags Von dpa | 31.10.2022, 15:38 Uhr

Der Sarg von Mevlüde Genç wird an diesem Dienstag in Solingen am Tatort des rechtsextremen Brandanschlags von 1993 aufgebahrt, bevor er in die Türkei überführt wird. Die Menschen können mit einem Totengebet von ihr Abschied nehmen.