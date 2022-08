Blaulicht FOTO: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Oberhausen Tote in geparktem Auto: Keine Hinweise auf Fremdverschulden Von dpa | 26.08.2022, 15:19 Uhr

Im Fall des Leichenfundes in einem geparkten Auto in Oberhausen geht die Polizei nicht von einer Straftat aus. Die Obduktion der Leiche habe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben, teilte die Polizei am Freitag mit. Es lägen hinreichend Hinweise vor, die Rückschlüsse auf die Identität der Frau schließen ließen. Eine abschließende Identifizierung stand aber noch aus.