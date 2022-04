Handschellen FOTO: Stefan Sauer Haftbefehl Tote Frau in Köln: 41-Jähriger des Totschlags verdächtig Von dpa | 19.04.2022, 15:50 Uhr | Update vor 40 Min.

Nach einem Tötungsdelikt in Köln-Nippes hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag Haftbefehl gegen einen 41 Jahre alten Mann wegen des dringenden Verdachts des Totschlags beantragt. Die Polizei hatte am Ostermontag nach einem Streit eine tote Frau in einer Wohnung gefunden. Die 36-Jährige habe Stichverletzungen im Oberkörper gehabt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Sie hinterlässt zwei vier und fünf Jahre alte Kinder.