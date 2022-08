Polizeiabsperrung FOTO: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Polizeiarbeit Tote Frau in geparktem Auto in Oberhausen gefunden Von dpa | 25.08.2022, 11:30 Uhr

In einem in Oberhausen geparkten Auto ist in der Nacht zum Donnerstag die Leiche einer Frau gefunden worden. Zeugen hätten eine augenscheinlich bewusstlose Frau gemeldet, der Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können, teilte die Polizei mit. Die Identität der Verstorbenen und die Umstände ihres Todes waren zunächst noch unklar.