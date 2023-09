Wesel Tote Fische in Naturschutzgebiet gefunden Von dpa | 15.09.2023, 19:47 Uhr | Update vor 1 Std. Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

In einem Gewässer in einem Naturschutzgebiet bei Xanten sind Feuerwehrangaben zufolge zahlreiche tote Fische gefunden worden. Man habe rund 30 bis 40 Kadaver, darunter auch größere Fische, aus dem Gewässer entfernt, teilte die Feuerwehr Xanten am Freitag mit. Warum die Fische starben, war zunächst unklar. Die Behörden hätten eine Untersuchung zur Todesursache veranlasst, teilte die Feuerwehr mit.