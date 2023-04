Zoll Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild up-down up-down Zoll Tonnenweise illegalen Wasserpfeifentabak entdeckt Von dpa | 03.04.2023, 09:16 Uhr

Zollfahnder haben in Bayern, Nordrhein-Westfalen und in Frankreich riesige Mengen illegalen Wasserpfeifentabak sichergestellt. In vier illegalen Herstellungsbetrieben in Deutschland und Frankreich seien mehr als drei Tonnen Tabak sowie große Mengen an Zubehör gefunden worden, teilte der Zoll am Montag mit. Zuvor seien von Kräften der Zollfahndungsämter München und Essen 18 Objekte in Bayern und Nordrhein-Westfalen durchsucht worden.