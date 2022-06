Jungen und Mädchen gehen in eine Unisextoilette an einer Schule. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner Genderneutralität „Toilette für alle“ an NRW-Schulen noch eher selten Von dpa | 12.06.2022, 08:30 Uhr

In den meisten Schulen sind die Klos getrennt nach Jungen und Mädchen. Was aber machen die Jugendliche, die sich keinem dieser Geschlechter zugehörig fühlen? Erst wenige Schulen in NRW haben neutrale WCs.