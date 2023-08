Festnahme Tötungsdelikt in Kranenburg: Tatverdächtiger festgenommen Von dpa | 03.08.2023, 11:07 Uhr | Update vor 45 Min. Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down

Nach einem Tötungsdelikt in Kranenburg an der deutsch-niederländischen Grenze ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Zu den Hintergründen und Details der Tat am Mittwochabend wollen sich Polizei und Staatsanwaltschaft später am Donnerstag äußern, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur.