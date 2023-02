Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Tötungsdelikt in Gütersloh: Mordkommission ermittelt Von dpa | 10.02.2023, 10:36 Uhr

Nach einem Tötungsdelikt in Gütersloh ermittelt jetzt eine Mordkommission der Polizei in Bielefeld. Im Osten der Stadt war nach Auskunft einer Polizeisprecherin in der Nacht zu Freitag ein Mensch mit tödlichen Verletzungen gefunden worden. Sie kündigte für den Vormittag weitere Informationen zu dem Fall an. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.