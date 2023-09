Landgericht Duisburg Tödliches illegales Autorennen: Dritter Prozess gestartet Von dpa | 12.09.2023, 12:41 Uhr | Update vor 39 Min. Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 25-jähriger Duisburger soll am Ostermontag 2019 bei einem illegalen Autorennen in Moers eine Frau getötet haben. Am Duisburger Landgericht hat nun der dritte Prozess gegen ihn begonnen.