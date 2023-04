Schwerer Unfall mit Lkw, Kleinbus und Pkw Foto: Markus Klümper/dpa up-down up-down Verkehr Tödlicher Unfall mit Sattelschlepper: Frau in Lebensgefahr Von dpa | 19.04.2023, 17:08 Uhr

Nach einem schweren Unfall auf einer Landstraße bei Halver im Märkischen Kreis schwebt eine 36-Jährige weiter in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Sattelschlepper mit Auflieger war am späten Dienstagnachmittag in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten. Dort schob er laut Polizei zunächst einen Kleinbus in den Straßengraben und drückte dann ein weiteres Auto gegen einen Holzstapel. Die 36-Jährige saß demnach als Beifahrerin in dem Wagen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Fahrer, ihr gleichaltriger Ehemann, starb laut Polizeiangaben an der Unfallstelle.